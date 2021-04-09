Победу одержал вингер Реала Винисиус Жуниор, сообщает официальный Twitter УЕФА. Бразилец оформил дубль, став главным героем домашней победы над Ливерпулем (3:1).

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На звание лучшего претендовали Жоржиньо, де Брюйне и Мбаппе. Звездный нападающий ПСЖ также отметился двумя голами в ворота Баварии, однако выступление Винисиуса больше поразило болельщиков.

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Напомним, ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе – 13 и 14 апреля.

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