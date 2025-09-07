"Я плохо прогнозирую и просто хочу выиграть каждый трофей (смеется). Кто выиграет ЛЧ? Я всегда говорю – Реал Мадрид.

Но в Европе много хороших команд, очень много. Мы видели, что прошлый год был великолепным с новым форматом Лиги чемпионов. В этом году будет еще лучше. Интересно будет посмотреть, кто победит в конце", – резюмировал Мбаппе в интервью Bild.

Напомним, в прошлом сезоне Реал вылетел на стадии 1/4 финала ЛЧ, разгромно проиграв Арсеналу (0:3, 1:2). На основной стадии нынешнего розыгрыша соперниками мадридцев будут Манчестер Сити (дома), Ливерпуль (в гостях), Ювентус (дома), Бенфика (в гостях), Марсель (дома), Олимпиакос (в гостях), Монако (дома) и Кайрат (в гостях).

