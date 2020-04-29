Мбаппе назвал лучший гол, который когда-либо видел – тот шедевр помнят все

Нападающий ПСЖ признался, что восхищен голом Криштану Роналду в ворота Ювентуса в матче Лиги чемпионов 2 года назад.

"Лучший гол, который я когда-либо видел? Выберу гол Роналду в ворота Буффона ударом через себя. Впоследствии я играл вместе с Джиджи в ПСЖ, он мне рассказывал о том матче.

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Буффон вспоминал свои ощущения в тот легендарный момент. Пожалуй, этот гол является для меня лучшим", – цитирует Мбаппе The Sun со ссылкой на beIN Sports.

Напомним, на тот момент Криштиану защищал цвета Реала. По словам португальца, именно аплодисменты болельщиков на Ювентус Стэдиум после того мяча заставили его задуматься над переходом в туринскую комаду.

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