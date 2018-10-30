Мбаппе нарушил дисциплину в ПСЖ – Тухель наказал француза

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель объяснил, почему Килиан Мбаппе не появился в стартовом составе команды в матче 11-го тура Лиги 1 против Марселя (2:0).

"Это вопрос дисциплины. Мы обязаны так поступить, и мы так поступили. Но если игрок опаздывает на занятие, это не значит, что он автоматически вне состава. Коллектив всегда важнее персоналий. Всегда. Таково мое мнение.

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Мбаппе прекрасно отреагировал на эту ситуацию, выйдя на поле. Мы ждали от него этого. Могу сказать, что мне не нравится лишать себя возможности выпускать Килиана.

Ненавижу играть без него в таких матчах, но я должен был принять такое решение", – цитирует Тухеля издание Goal.com.

Стоит отметить, что в матче против Марселя Мбаппе отметился голом через 3 минуты после того, как вышел на поле, чем и принес победу парижанам.

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