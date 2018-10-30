toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Мбаппе нарушил дисциплину в ПСЖ – Тухель наказал француза

29 октября 19:25 367 Читати українською
Мбаппе нарушил дисциплину в ПСЖ – Тухель наказал француза
Килиан Мбаппе и Томас Тухель / Фото trollfootball

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель объяснил, почему Килиан Мбаппе не появился в стартовом составе команды в матче 11-го тура Лиги 1 против Марселя (2:0).

"Это вопрос дисциплины. Мы обязаны так поступить, и мы так поступили. Но если игрок опаздывает на занятие, это не значит, что он автоматически вне состава. Коллектив всегда важнее персоналий. Всегда. Таково мое мнение.

Марсель – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мбаппе прекрасно отреагировал на эту ситуацию, выйдя на поле. Мы ждали от него этого. Могу сказать, что мне не нравится лишать себя возможности выпускать Килиана.

Ненавижу играть без него в таких матчах, но я должен был принять такое решение", – цитирует Тухеля издание Goal.com.

Стоит отметить, что в матче против Марселя Мбаппе отметился голом через 3 минуты после того, как вышел на поле, чем и принес победу парижанам.

Барселона 7-м приниженням запускає хаос у Реалі, Роналду з космосу та агресія проти Неймара – топ-моменти вікенду

Франция11 турВелодром (Марсель)

Марсель - Пари Сен-Жермен: Воскресенье 28 октября 2018

Марсель
Матч окончен
0 : 2
Пари Сен-Жермен
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель Марсель - Пари Сен-Жермен Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
42
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук