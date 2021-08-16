Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не изменил своего решения относительно будущего в парижском клубе.

Мбаппе настроен стать игроком Реала уже этим летом, утверждает журналист Жозеп Педророль в программе El Chiringuito TV.

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Форвард планирует встретиться с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, чтобы тот начал переговоры с мадридцами насчет новой трансферной бомбы этим летом. Интересно, что приход Месси в Париж не изменил мнение Килиана – француз считает Лео фантастическим игроком, но все равно хочет перебраться в Мадрид.

Напомним, контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, он отказывается продлевать соглашение и может покинуть парижан бесплатно.

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