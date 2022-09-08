Болельщики отдали больше всего голосов за удар Килиана Мбаппе в ворота Ювентуса.

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Выстрел с лета от чемпиона мира действительно был красивым, но фаворитом казался Алехандро Гримальдо. Защитнику Бенфики удалась пушка с 23 метров в матче против Маккаби – касание к перекладине лишь добавило эффектности голу. Впрочем, в таких голосованиях громкое имя футболиста и клуба порой перебивает чисто игровые аспекты. Шедевр скромного Гримальдо отодвинули на 4 место, отдав предпочтение звездам из ПСЖ, Барселоны и Баварии.

Kylian Mbappé takes the prize for Matchday 1 #UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/o7GbGWPd43 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

Напомним, 2 тур группового этапа ЛЧ состоится уже на следующей неделе.

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