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Мбаппе: Мы создаем сильную команду, время ПСЖ в Лиге чемпионов наступит

10:23 21 Читати українською
Мбаппе: Мы создаем сильную команду, время ПСЖ в Лиге чемпионов наступит
Килиан Мбаппе / Фото: соцсети

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал шансы парижан выиграть Лигу чемпионов.

"Это будет непросто, мы должны продолжать борьбу и никогда не сдаваться. Я думаю, что наше время придет, нам не стоит слишком торопиться. Если мы продолжим в том же духе, то наше время наступит.

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Лигу чемпионов выигрывают на футбольном поле. Все зависит от нашей команды, мы должны выполнять свою работу. Мы создаем действительно сильную команду. Думаю, что это заметно. Теперь мы должны идти дальше, ведь этого недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Мы становимся сильнее, прогрессируем, работаем каждый день. Мы должны продолжать двигаться в этом направлении", – цитирует Мбаппе портал FourFourTwo.

Напомним, первый матч 1/8 финала против Манчестер Юнайтед ПСЖ сыграет уже во вторник, 12 февраля.

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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

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дн
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час
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Пари Сен-Жермен
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен
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