"Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Нужно подгонять себя.

Ибрагимович назвал лучшего футболиста мира – все в стиле Златана

Ему нужно почувствовать вкус крови и побывать в огне. Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы еще не слишком хороши, и вы станете самым лучшим", – цитирует Златана ESPN со ссылкой на Téléfoot.

Килиан Мбаппе в общей сложности провел за парижан 185 поединков, в которых отметился 138 голами и 69 результативными передачами. Уже летом ему пророчат трансфер в мадридский Реал.