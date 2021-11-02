"Мбаппе может стать очень сильным": Ибрагимович дал звезде ПСЖ "кровавый" совет
Звезда Милана Златан Ибрагимович в своем стиле прокомментировал игру форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Нужно подгонять себя.
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Ему нужно почувствовать вкус крови и побывать в огне. Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы еще не слишком хороши, и вы станете самым лучшим", – цитирует Златана ESPN со ссылкой на Téléfoot.
Килиан Мбаппе в общей сложности провел за парижан 185 поединков, в которых отметился 138 голами и 69 результативными передачами. Уже летом ему пророчат трансфер в мадридский Реал.
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