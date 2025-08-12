Саудовская Про Лига готова осуществить беспрецедентный трансфер, предложив Реалу 350 миллионов евро за Килиана Мбаппе и предоставить ему контракт на 1 миллиард евро.

По информации Defensa Central, после неудачной попытки подписать Винисиуса Жуниора, руководство лиги определило Мбаппе главной целью. Саудовцы стремятся привлечь игроков, которые поднимут глобальный имидж чемпионата, и готовы сделать все возможное, чтобы заманить звездного француза.

Впрочем, в Реале отмечают, что Мбаппе является ценным коммерческим и медиа-активом клуба. Этим летом он получил футболку с номером 10, а в Мадриде уверены, что его роль является ключевой для достижения успеха как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Сам 26-летний нападающий также не проявляет никаких намерений покидать Европу. По данным источника, он хочет закрепить свое место среди элиты мирового футбола и считает, что переезд в Саудовскую Аравию негативно повлияет на его подготовку к чемпионату мира 2026 года.

