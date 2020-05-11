Мбаппе может повторить путь Роналду в Реале, – Каннаваро

Бывший защитник Реала и сборной Италии Фабио Каннаваро оценил вероятный переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и мадридский клуб.

"Реалу нужны такие игроки, как Мбаппе. Это молодой футболист, который может повторить путь Криштиану Роналду. Это нормально, что в Мадриде хотят его подписать.

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Однако, нельзя забывать, что владельцам ПСЖ не нужны деньги, они амбициозны и стремятся выиграть Лигу чемпионов. Эта операция выглядит очень сложной. Президент ПСЖ не тот парень, который не хочет побеждать. Я их хорошо знаю, прежде чем Мбаппе отпустят, парижане сильно повоюют за него", – цитирует Каннаваро AS.

Напомним, Фабио защищал цвета Реала с 2006 по 2009 годы, дважды выиграв Ла Лигу. Кроме того, в 2006 году Каннаваро стал чемпионом мира со сборной Италии и выиграл "Золотой мяч".

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