Вероятный трансфер Килиана Мбаппе в Реал может повлиять на судьбу украинского голкипера Андрея Лунина.

Ранее уже сообщалось, что летом 2021-го Реал сосредоточится на подписании Килиана Мбаппе. Француз якобы даже сообщил об этом ПСЖ, а мадридцы не приобретали никого во время прошлого трансферного окна, чтобы сохранить деньги на будущее.

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По информации Le10sport, во французском клубе готовятся к потере главной звезды, но переговоры между клубами будут сложными. Спортивный директор ПСЖ Леонардо настроен выторговать 250 млн евро, или перевезти во Францию ​​звезд мадридского клуба.

Прежде всего речь идет о Куртуа. ПСЖ больше не видит своим приоритетом Джанлуиджи Доннарумму из Милана и попытается подписать бельгийца. Отмечается, что Леонардо хочет использовать Куртуа как ключ для разблокировки трансфера Мбаппе в Реал.

Добавим, что Тибо – первый голкипер мадридской команды, а его дублером является Андрей Лунин. Если подобный сценарий действительно удастся осуществить, то украинец останется без главного конкурента.

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