Килиан Мбаппе привыкает к новому элементу в своей игровой амуниции.

Сборная Франции провела тайный спарринг с Падерборном U-21, информирует ESPN. Матч длился два тайма по 30 минут, а молодых немцев попросили быть не слишком агрессивными в единоборствах.

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Дидье Дешам выпустил на поле игроков, которые не участвовали во втором туре Евро против Нидерландов (0:0). Среди них и Килиан Мбаппе, который впервые сыграл в защитной маске. Звезду хотели "приучить" к новому элементу и выяснить, не создает ли он дискомфорт. Первая проба получилась неплохой – Килиан отметился 2 голами и 2 ассистами.

Напомним, французы завершат групповой этап Евро 25 июня матчем против Польши, которая уже потеряла любые шансы выйти в плей-офф.

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