Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, как нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе свое время мог стать "канониром".

"Мбаппе? Я был у него дома, когда он решал, продлевать ли контракт с Монако. Он мог перейти в Арсенал бесплатно. Думаю, у каждого клуба полно таких историй. В Милан, Манчестер Юнайтед, Арсенал или Челси", – рассказал Венгер в эфире beIN Sports.

"Я обедал с ним и его мамой на тренировочной базе Арсенала": Венгер вспомнил сорванный трансфер Роналду

Напомним, ранее французский специалист рассказывал, как Арсенал едва не приобрел Криштиану Роналду, который, в итоге, выбрал Манчестер Юнайтед.

К слову, Мбаппе в текущем сезоне провел 29 матчей в составе ПСЖ, записав в свой актив 21 гол и 9 ассистов.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео