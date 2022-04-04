Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает размышлять о своем будущем и не исключает варианта остаться в столице Франции.

Накануне ПСЖ разгромил Лорьян со счетом 5:1 в 30-м туре чемпионата Франции, а Мбаппе забил два мяча и отдал три ассиста. После встречи форварда расспросили по поводу эмоций и будущего.

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"Я всегда наслаждаюсь настоящим и счастлив, что имею такую ​​привязанность. Пытаюсь оправдать доверие людей. Могу ли я остаться в Париже? Да, конечно. Я еще не принял решение, каждому это известно. Размышляю, потому что есть над чем.

Если бы что-нибудь решил, сказал бы вам. Мне не нужно прятаться, я никого не убивал. Хочу принять лучшее решение из возможных", – цитирует Килиана RMC Sport .

Напомним, контракт 23-летнего француза с ПСЖ завершается этим летом, о новом соглашении стороны не договорились. В то же время ведущие европейские СМИ считают, что Мбаппе перейдет в Реал Мадрид, уже есть предварительная договоренность.