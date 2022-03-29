Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе до сих пор не дал согласия ни одному клубу, который хотел бы его подписать.

На данный момент француз принял только одно окончательное решение. Мбаппе не хочет переходить в Барселону, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Холанд или Мбаппе, Салах или Левандовски – президент Барселоны рассказал о трансферных приоритетах клуба

По информации источника, нападающий сборной Франции останется в ПСЖ или присоединится к Реалу. В то же время Килиан пока не подписывал предварительный контракт с мадридцами и отклонил все предложения парижан по продлению соглашения. Оба клуба пытаются убедить футболиста.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний форвард забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ. Летом Килиан станет свободным агентом.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій