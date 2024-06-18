Мбаппе сломал нос в эпизоде в конце игры – нападающий лицом врезался в плечо защитника Австрии Кевина Данзо.

Австрия – Франция – 0:1 – видео гола и обзор матча Евро-2024

После игры Килиан отправился в больницу, где должны были решить, делать ли ему операцию. По информации Le Figaro, Мбаппе избежит операции и будет выступать в защитной маске, но на восстановление необходимо около 15 дней, то есть, француз пропустит остальные матчи группового этапа.

Напомним, Франция минимально победила Австрию (1:0). Единственный гол создал как раз Мбаппе – его прострел в собственные ворота срезал Вьобер.

Франция начала Евро-2024 с победы над Австрией – Мбаппе сделал (авто)гол, шокировал промахом и расквасил лицо