Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не задержится в лазарете, но восстановление может занять несколько дней.

В первом матче Лиги чемпионов Мбаппе получил болезненные удары в обе ноги. Возникли проблемы с левой стопой. Килиан досрочно завершил поединок, потому что не мог без боли ступать на газон.

Обследование показало, что Килиан избежал переломов и вывихов, поэтому сможет вскоре вернуться к игре. Однако его участие в воскресном матче с Лионом под большим вопросом, сообщает L'Equipe.

ПСЖ в этой встрече также не сможет рассчитывать на Верратти. Зато в состав возвращаются Ди Мария и Гуйе. Матч состоится 19 сентября в 21:45.

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