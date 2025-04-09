"У нас есть трио ярких огней, астрономических, претендентов на "Золотой мяч". Но не в этом сезоне. Они не соответствуют стандартам Реала.

Беллингем – о фиаско Реала в матче с Арсеналом в ЛЧ: "Нам еще повезло, что пропустили только три гола"

У Мбаппе 33 гола, но в действительно тяжелые дни он угасает. Винисиус начинает меня нервировать, и я не понимаю, почему он такой неточный с мячом, а Родриго не забивает.

Беллингем, несмотря на свое замечательное отношение, больше не запугаю. Камавинга, посмотрите на историю, которую он написал в конце. В обороне Алаба страдал и совершал ненужные фолы. Куртуа предотвратил еще четыре гола. Мадриду могли надеть "наручники".

С четырьмя тенорами, которые они имеют впереди, и лишь одним быстрым ударом по воротам. Вы не можете жить за счет гламура Реала, его славы или его легенды. Мадридцы плывут своими усилиями. Я не вижу, чтобы они бунтовали. Арсенал грубо обращался с нами, и никакого бунта не было. Нужно защищать эмблему с упорством и гордостью, когда футбол не дает тебе необходимого настроя. Надеюсь, они будут на высоте на Бернабеу", – цитирует Томаса Ронсеро defensa central.

Напомним, что Реал проиграл Арсеналу со счетом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.

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