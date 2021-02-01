"Килиан и сейчас играет, будто ему 10 лет. Он вообще не думает об этом, просто делает все инстинктивно и позволяет своему таланту говорить самому за себя.

Клопп лично участвует в переговорах по переходу Мбаппе в Ливерпуль

Эрлинг действует более зрело. Он менее талантливый, но работает очень настойчиво. Он также может быть игроком мирового класса. Даже не буду называть лучшего. Если бы я был президентом клуба, то подписал бы обоих", – приводит слова Менье Culture PSG.

Добавим, что нынешняя цена Мбаппе по Transfermarkt составляет 180 млн евро, а Холанда – 100 млн.

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