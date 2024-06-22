Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пытается выбить из ПСЖ деньги, которые клуб не выплатил ему.

Француз покинул парижан в статусе свободного агента и подписал контракт с Реалом. Впрочем, у Килиана Мбаппе остались претензии финансового характера к ПСЖ.

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По данным L'Équipe, руководство парижан с апреля не платило нападающему зарплату и бонусы. Речь идет о почти 100 млн евро задолженности. Мбаппе направил ПСЖ официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

Стоит заметить, что Нассер Аль-Хелаифи хотел, чтобы французский нападающий отказался от 100 млн евро бонусов, поскольку он не позволил заработать на своем переходе в Реал.

Напомним, что за парижан Килиан выступал с 2017 года. С ПСЖ он шесть раз стал чемпионом Франции и выходил в финал Лиги чемпионов-2019/20. За 308 официальных матчей в футболке парижан француз забил 256 голов.

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