На днях Килиан Мбаппе и Неймар провели очную встречу, чтобы обсудить свои недоразумения, сообщает AS со ссылкой на Le Parisien.

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Чемпион мира якобы даже требовал продажи бразильца, показательно забравшего у него право пробить пенальти во время матча против Монпелье (5:2). Впрочем, диалог примирения принес свои результаты, и игроки больше не держат обид. Одним из посредников разговора выступил мегаопытный Серхио Рамос.

Напомним, перед стартом сезона Мбаппе продлил контракт с ПСЖ на 3 года, хотя все уже видели форварда в Реале. У Неймара также есть долгосрочное соглашение с чемпионами Франции.

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