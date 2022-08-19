"Между Неймаром и Мбаппе не было никакого напряжения или недоразумений, сейчас это вообще не проблема. Очевидно, мы все встретились на следующий день, чтобы все исправить. У нас была очень приятная неделя подготовки к матчу с Лиллем. Я наслаждался каждой тренировкой, во время которой все эти мелкие разногласия были разрешены.

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Ничего не произошло во время второго пенальти в матче с Монпелье. Ребята просто договорились о разделе, все произошло очень быстро. Ней почувствовал, что может исполнить удар, и Килиан позволил ему сделать это", – приводит слова Гальтье GFFN.

Напомним, Мбаппе не забил пенальти в матче против Монпелье, а затем Неймар забрал мяч и удачно исполнил вторую "точку". Чемипон мира якобы очень разозлился и даже требовал у руководства ПСЖ продать бразильца, который значительно ярче начал сезон.

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