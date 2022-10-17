Мбаппе и Неймар создали единственный гол – видеообзор матча ПСЖ – Марсель
00:22 - Читати українською
ПСЖ обыграл Марсель (1:0) в рамках 11 тура Лиги 1. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Французское Классико получилось богатым событиями, но бедным голами. Судьбу противостояния еще в конце первого тайма решил точный удар Неймара, которому ассистировал Килиан Мбаппе. Хотя моментов хватало, счет больше так и не изменился.
ПСЖ минимально переиграл Марсель и оторвался во главе Лиги 1 – Мбаппе помог Неймару решить судьбу битвы
ПСЖ до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции. Марсель проиграл во второй раз подряд и опустился на четвертое место.
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