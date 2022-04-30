Лига 1, 35 тур

Страсбур – ПСЖ – 3:3

Голы: Гамейро, 3, Диалло, 75, Каси, 90+2 – Мбаппе, 23, 68, Хакими, 64

Парижане прибыли в Эльзас уже в статусе чемпионов. В трех предыдущих очных встречах ПСЖ непременно побеждал, забивая сопернику четыре мяча. Очень близки были гости, чтобы поддержать эту тенденцию. Однако ограничились тремя голами, а в компенсированное время умудрились даже упустить победу.

ПСЖ устроил чемпионскую перестрелку с сенсацией сезона – Месси молчит, Неймар ассистирует, а Мбаппе может все

В составе ПСЖ в очередной раз сиял Килиан Мбаппе, в активе которого дубль и результативная передача. Классно отыграл также Неймар. Бразилец оформил ассист и внес весомый вклад в атаку, когда забивал Хакими. А вот Месси своими возможностями воспользоваться не смог.