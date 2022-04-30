Мбаппе и Неймар делают шоу на фоне чемпионского похмелья – видеообзор матча Страсбур – ПСЖ – 3:3
Страсбур устроил камбэк против ПСЖ в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Лига 1, 35 тур
Страсбур – ПСЖ – 3:3
Голы: Гамейро, 3, Диалло, 75, Каси, 90+2 – Мбаппе, 23, 68, Хакими, 64
Парижане прибыли в Эльзас уже в статусе чемпионов. В трех предыдущих очных встречах ПСЖ непременно побеждал, забивая сопернику четыре мяча. Очень близки были гости, чтобы поддержать эту тенденцию. Однако ограничились тремя голами, а в компенсированное время умудрились даже упустить победу.
ПСЖ устроил чемпионскую перестрелку с сенсацией сезона – Месси молчит, Неймар ассистирует, а Мбаппе может все
В составе ПСЖ в очередной раз сиял Килиан Мбаппе, в активе которого дубль и результативная передача. Классно отыграл также Неймар. Бразилец оформил ассист и внес весомый вклад в атаку, когда забивал Хакими. А вот Месси своими возможностями воспользоваться не смог.