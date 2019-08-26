Мбаппе и Кавани пропустят около месяца

Поступили плохие новости из лазарета парижского клуба.

Во время матча третьего тура Лиги 1 против Тулузы (4:0) наставник ПСЖ Томас Тухель потерял сразу двух форвардов.

"Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим", – Тухель

Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе появились на поле со старта поединка, однако уже на 14-й минуте уругваец был вынужден прервать игру из-за травмы. 20-летний француз был заменен во втором тайме по той же причине.

Как сообщает официальный сайт парижан, Мбаппе получил травму подколенного сухожилия и пропустит около четырех недель. В свою очередь Кавани повредил правое бедро и останется вне игры на три недели.

После трех туров Лиги 1 ПСЖ находится на 3-м месте, имея в активе 6 очков.

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