Французский нападающий не получил вызов в ряды сборной Франции, поэтому во время международной паузы посетил Париж. Он встретился со своим другом Ашрафом Хакими, защитником ПСЖ, с которым сыграл в падел и видеоигры. На одной из фотографий на заднем плане можно увидеть кальян. Во Франции поведение Мбаппе не оценили и Даниэле Риоло резко раскритиковал Килиана.

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"Всем известно, что кальян очень распространен среди футболистов, они это делают. Также стоит знать, что во Франции мы относимся к этому очень снисходительно, но в Мадриде такое не пройдет.

Если футболист Реала куда-то уйдет, руководство приказывает ему вернуться и лечь спать, потому что на следующий день у него матч. В ПСЖ босс спросит игрока, не хочет ли он выпить еще бокал. В этом большая разница.

В Мадриде это расценивается как неуважение к клубу. Там курение кальяна – это серьезное нарушение, это означает, что ты не заботишься о своем теле.

Мбаппе и Хакими курят кальян, мы это знаем. Все это знают. Так же как и с Неймаром – никто не знал, что он пьет. Как с Верратти, о котором никто не знал, что он курит. Нам кое-что известно, и если я говорю вам это, то только потому, что мы это знаем", – цитирует Риоло Le10 Sport.

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