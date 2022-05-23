Форвард Килиан Мбаппе получил привилегированный статус в парижском клубе после заключения нового 3-летнего контракта. Теперь от него отчасти зависят трансферные цели коллектива.

23-летний француз просит ПСЖ подписать Фрэнки де Йонга, сообщает Marca . За хавбеком Барселоны парижане следят довольно давно, "блаугранас" хотят выручить за него около 80 млн евро.

Мбаппе признался, почему продлил контракт с ПСЖ

Еще двумя пожеланиями Килиана, по информации Le Parisien, являются игроки сборной Франции – Орельен Чуамени из Монако и Усман Дембеле из Барсы. На первого претендует мадридский Реал, с которым вроде бы согласованы детали контракта. С агентом второго генеральный директор ПСЖ уже даже встречался, было обсуждение трансфера.

Рыночная стоимость Де Йонга составляет 70 млн, Чуамени – 40, а Дембеле – 30. Следует заметить, что Усман в конце июня становится свободным агентом, когда Фрэнки и Орельен связаны контрактами со своими клубами в дальнейшем.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій