Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не связывает свое будущее с парижанами.

Килиан Мбаппе мечтает о переходе в мадридский Реал, сообщает El Chiringuito.

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Такой шаг в своей карьере 21-летний француз запланировал на следующее лето и уже сообщил об этом известии руководство ПСЖ. По слухам, Реал также заинтересован в таком трансфере, особенно соотечественник Килиана – Зинедин Зидан.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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