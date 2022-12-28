Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе переживает не лучшие времена после поражения в финале ЧМ-2022.

Триумф Аргентины на ЧМ-2022 и порция унижений от Эмилиано Мартинеса (вратарь сначала попросил минуту молчания для Мбаппе, а затем праздновал в руках с куклой и лицом Килиана) подталкивают Мбаппе к уходу из ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

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Раньше француза связывали с Реалом, но из-за неожиданного отказа форварда мадридцы не желают его подписывать. Сам Мбаппе тоже не горит желанием переходить в Мадрид, поскольку не хочет делить раздевалку с Каримом Бензема.

Этим хочет воспользоваться Барселона, несмотря на свои финансовые трудности. Каталонцам помогает пункт в контракте Мбаппе – он может покинуть ПСЖ по собственному желанию. У "блаугранас" еще один неочевидный козырь: каталонский политик Мануэль Вальс может помочь трансферу через президента Франции Эммануэля Макрона.

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