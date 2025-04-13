Поскольку форвард Реала Килиан Мбаппе не нанес травму Антонио Бланко в матче с Алавесом, к нему будет применена статья 130. Она подразумевает дисквалификацию на 2-3 матча.

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с Алавесом Мбаппе грубо сфолил против Антонио Бланко, за что после подсказки VAR был удалён. За весь сезон француз заработал лишь четыре предупреждения, а эта красная карточка стала для него четвёртой в карьере.

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Как информирует AS, Мбаппе грозит дисквалификация на 2-3 матча. Поскольку он не нанёс травму соперника (Антонио Бланко продолжил играть), он будет вынужден пропустить именно столько времени. Если бы Килиану грозила четырёхматчевая дисквалификация, он бы точно пропустил финал Кубка Испании с Барселоной.

Тем не менее, источник утверждает, что сила и способ удара, с которым Мбаппе нарушил правила против Бланко, можно было бы сломать ногу.

Свои следующие матчи в Ла Лиге Реал сыграет с Атлетиком, Хетафе и Сельтой. Команда Карло Анчелотти продолжает преследовать Барселону в турнирной таблице.

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