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Мбаппе двусмысленно прокомментировал слухи о переходе в Реал

20 января 14:02 555 Читати українською
Мбаппе двусмысленно прокомментировал слухи о переходе в Реал
Килиан Мбаппе / AFP

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем потенциальном отъезде с Парк де Пренс в Испанию.

"В футболе сложно рассуждать о будущем. Я уверен, что завершу этот сезон в ПСЖ, а дальше посмотрим", – цитирует Мбаппе El Chiringuito TV.

ПСЖ – Генгам – 9:0 – видео голов и обзор матча

Отметим, что накануне 20-летний форвард оформил хет-трик в поединке 21-го тура французской Лиги 1 против Генгама (9:0). Теперь в активе Мбаппе уже 17 мячей в чемпионате (21 гол во всех турнирах).

За прогрессом французского таланта постоянно следят испанские гранды – Реал и Барселона, которые стремятся уже летом подписать Килиана.

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