22-летний Мбаппе отклонил сразу два предложения ПСЖ. Первый вариант заключался в подписании контракта на 5 лет с суммарной зарплатой 125 млн евро. Француз отказался, так как считает такое соглашение слишком длительным. Второе предложение – продолжение сотрудничества до лета 2024-го, но и такой вариант Килиана не устроил, сообщает L'Equipe.

ПСЖ установил цену для перехода Мбаппе в Реал – французы посягают на рекорд Неймара

Похоже, переход Мбаппе в Реал неизбежен. По крайней мере, в этом уверен экс-президент "сливочных" Рамон Кальдерон.

"Если Реал действительно хочет подписать Мбаппе, то он должен заплатить столько, сколько скажет ПСЖ. Думаю, это неизбежно. Когда такие два клуба садятся за стол переговоров, обычно они договариваются. В этом случае все понятно. Мбаппе будет в Реале – нужно просто заплатить", – цитирует Кальдерона AS со ссылкой на Talk Sport.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022-го. Соответственно, уже с 1 января чемпион мира сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Мбаппе официально заявил о желании перейти в Реал, однако мадридцы нагло мошенничают – Леонардо дал взрывное интервью