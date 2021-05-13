"Если ПСЖ не сможет одержать победу в чемпионате, то это потому, что мы проиграли титул, а не они (Лилль – ред.) выиграли его", – заявил звездный игрок после победы над Монпелье в Кубке Франции в интервью beIN Sports.

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Заявление Мбаппе восприняли неоднозначно, поэтому французу пришлось оправдываться на своей странице в Instagram: "Уважение. Лилль будет отличным чемпионом, если победит. Но только мы несем ответственность за то, что потеряем титул, ведь проиграли восемь игр".

Отметим, что за два тура до окончания первенства Лилль опережает ПСЖ на три очка.

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