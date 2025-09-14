Мбаппе дебютным голом принес победу на 90+8-й – он запугивает Довбика
Лилль обыграл Тулузу в матче 4-го тура чемпионата Франции (2:1). Читайте подробности на "Футбол 24".
Полузащитник Итан Мбаппе (младший брат Килиана) принес Лиллю победу на 90+8-й минуте. Он длительное время был травмирован, и этот гол стал для него своеобразным заявлением о своем возвращении.
Удаление Хёйсена и перформанс Мбаппе в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал – 1:2
В матче с Тулузой Лилль совершил камбэк. Еще на 89-й минуте команда Бруно Женезьо проигрывала 0:1. Однако на последней минуте основного времени Бенталеб сравнял счет, а Мбаппе забил победный мяч.
Напомним, что Бенталеб позапрошлым летом пережил сердечный приступ и вернулся к футболу только в феврале. К слову, Лилль станет соперником Ромы Артема Довбика в Лиге Европы.
