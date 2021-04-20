Чемпион мира поручил близкому человеку из своего окружения найти дом в Мадриде, сообщает Goal.

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Также не секрет, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, а новый он пока не подписал. На этом фоне становятся все громче слухи о переходе форварда в Реал. Впрочем, поиск дома может быть связан исключительно с личными целями 22-летнего француза, который прекрасно говорит по-испански.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 41 матч, в которых отметился 35 голами и 10 ассистами.

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