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Мбаппе чуть не сломали ногу зверским подкатом – звезда ПСЖ покинул поле в слезах и спровоцировал драку

24 июля 23:07 - Читати українською
Мбаппе чуть не сломали ногу зверским подкатом – звезда ПСЖ покинул поле в слезах и спровоцировал драку
Килиан Мбаппе / Reuters

Первый тайм финала Кубка Франции между ПСЖ и Сент-Этьеном ознаменовался скандалом.

 

Капитан "зеленых" Лоик Перрен в грубом подкате едва не покалечил форварда соперников Килиана Мбаппе. Звезда ПСЖ долго лежал на газоне, а вокруг началась массовая потасовка. Итог - арбитр удалил только виновника беспорядков Перрена.

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Продолжить матч Мбаппе так и не смог. Чемпион мира уходил с поля на своих двоих, но со слезами на лице. Если повреждения окажется серьезным, то нападающий рискует пропустить матч 1/4 Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 12 августа.

К слову, именно Мбаппе открыл счет в поединке с Сент-Этьеном. Этот гол стал для француза 30-ым в 33 матчах сезона.

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Видеоновости Килиан Килиан Мбаппе ПСЖ - Сент-Этьен ПСЖ ПСЖ Франция Лоик Лоик Перрен
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