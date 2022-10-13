Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе больше не входит в планы мадридского Реала, информирует El Chiringuito.

Тренер ПСЖ прокомментировал слухи о желании Мбаппе уйти – мнение Рамоса похожее

Ранее Реал считался главным претендентом на подписание звёздного форварда, но Мбаппе тогда решил продлить контракт с парижским клубом, о чем сейчас жалеет.

Ранее появилась информация, что Килиан заявил своему ближайшему окружению, что ошибся, когда решил продлить контракт с ПСЖ. Мбаппе считает, что руководство клуба его обмануло, так и не подписав еще одного звёздного форварда, и не расторгнув контракт с Неймаром.

Сейчас Мбаппе недоволен схемой 3-4-3, которую использует главный тренер команды Кристоф Гальтье.

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