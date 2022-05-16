Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз стал лучшим игроком чемпионата Франции. На церемонии форвард заверил, что скоро сообщит, где будет играть в следующем сезоне.

"Три года назад я совершил ошибку, дав несколько комментариев во время этого мероприятия. Я хочу участвовать в церемонии, а не ищу славы. Находиться здесь – всегда огромное удовольствие. Это большая честь, поэтому я настоял на том, чтобы приехать. Победа в третий раз подряд – это невероятно.

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Я хочу поблагодарить ПСЖ, моих товарищей по команде, моего тренера и всех тех людей, которые работают за кулисами. Мы гордимся нашим десятым титулом. В этом году, как никогда раньше, я почувствовал признание и восхищение. Спасибо всем. Я никогда не был так доволен.

Я не могу говорить о своем будущем, но скоро мы узнаем, дело почти сделано... Сейчас неподходящий момент, но да – мое решение почти принято. Я официально всё объявлю до того, как в июне присоединюсь к сборной Франции. Это вопрос дней, когда будет официальное объявление", – сказал Мбаппе во время церемонии.

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Напомним, контракт 23-летнего нападающего с ПСЖ истекает, и Мбаппе может перейти в другой клуб на правах свободного агента. По слухам, Килиан должен перебраться в Реал. Что касается анонсированной даты, то у сборной Франции 3 июня запланирован матч против Дании в Лиге наций. Следовательно, решения Мбаппе осталось ждать около двух недель максимум.