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Мбаппе – о первой встрече с Зиданом: Спросил, надо ли снять обувь, садясь в авто

06:00 298 Читати українською
Мбаппе – о первой встрече с Зиданом: Спросил, надо ли снять обувь, садясь в авто
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о первой встрече с главным тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом, который в то время был спортивным директором клуба.

"Перед 14-м днем ​​рождения меня ждал невероятный сюрприз. Отцу позвонили и сказали, что меня ждут на тренировке в Испании во время каникул. Я был в шоке. Они сказали, что Зидан хочет видеть меня. Я был невероятно счастлив, очень хотелось поехать.

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Я никому не говорил о поездке, даже близким друзьям, я очень нервничал. Если бы что-то пошло не так, не хотелось бы возвращаться в свой район и краснеть перед другими.

Никогда не забуду момента прибытия на базу из аэропорта. Зидан встретил нас на парковке в своем автомобиле – конечно, у него была прекрасная машина. Мы поздоровались, он пригласил меня сесть впереди рядом с ним. Но я просто замер. Тогда я спросил его, нужно ли мне снять обувь, чтобы сесть в машину. Он только засмеялся и успокоил меня. В итоге Зидан довез меня до поля, а я не мог поверить, что нахожусь рядом с ним. Мне казалось, что я до сих пор сплю в самолете", – цитирует Мбаппе издание The Players 'Tribune.

Напомним, 21-летний нападающий в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 200 млн евро и это пока самый высокий ценник среди всех футболистов планеты.

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