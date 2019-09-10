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Мазяр возглавит Львов, – журналист

12:04 79 Читати українською
Мазяр возглавит Львов, – журналист
Владимир Мазяр / ФК Горняк-Спорт

На тренерском мостике Львова снова произошли изменения.

"В ФК Львов тренерская чехарда. Другого слова не подберу. Богдана Блавацкого внезапно сменил Владимир Мазяр. Ставили бы уже бразильца во главе бразильской команды. Насколько мне известно, такой вариант еще недавно рассматривали", – сообщил в своем Твиттере журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

"Убежден, что несколько наших бразильцев заинтересуют более именитые клубы", – Блавацкий о легионерах Львова

Напомним, вчера, 9 сентября Мазяр покинул пост главного тренера клуба Горняк-Спорт.

После шести туров львовская команда идет на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Львов Львов Владимир Мазяр Владимир Мазяр Игорь Бурбас
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