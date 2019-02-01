Мазяр: Не могу сказать, что я бухал, но пил и нарушал режим

Экс-игрок Динамо, Днепра, Ворсклы и еще ряда украинских клубов Владимир Мазяр рассказал, почему у него не сложилась карьера футболиста.

"Ну вот как раз в 23-24 года, когда у меня начали появляться первая машина, квартира и т.д. Я и "запорол" свою карьеру. В то время, когда футболисты как раз выходят на пик формы, я убивал в себе игрока. Я делал виновными, родителей, тренеров... Считал, что все было против меня.

Рух представил Кучука на посту главного тренер

В футболе большое значение имеет характер. В один момент я решил, что мне все должны, а я не должен никому, и это сыграло злую шутку. Когда я уже стал тренером, и анализировал свое прошлое, то понял, что Мазяра-футболиста к себе бы в команду не взял.

У меня были разные периоды. Надлом произошел, когда я переходил из Днепра. Меня приглашала Кубань. Я поехал туда на сборы, уже должен был подписать контракт. Мы договорились, что моя цена – 200 тысяч долларов. Мне предложили хорошие условия, дали машину, деньги.

Я, собственно, должен был приехать в Днепр и выкупить свой контракт. У меня были новая цель и новый вызов. Руководство Днепра меня не отпустило, они захотели большую сумму. При этом тогдашний тренер днепрян Евгений Кучеревский не видел меня в своей команде.

"Журналисты сказали, что нас прорвало, бл***. Или вырвало". 10 феерических спичей Гамулы в самом брутальном материале года

Было очень тяжело психологически. Я получил травму, потом была неудачная операция, долго восстанавливался. До этого добавились проблемы в семейной жизни. Тогда начались и другие проблемы... Я не могу сказать, что я бухал, но пил и нарушал режим.

Когда мне было 27 лет, на тот момент я уже три года, можно сказать, был в командах, но не был в футболе. Мне очень повезло именно тогда встретить человека, который всегда при любых обстоятельствах был рядом – мою вторую жену. Она родила мне дочь и рядом с ней в моей голове очень много изменилось", – сказал Мазяр в интервью ПолтавщинаСпорт.