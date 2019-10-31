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Мазяр: Вообще не хочу думать и говорить о футболе

20:13 169 Читати українською
Мазяр: Вообще не хочу думать и говорить о футболе
Владимир Мазяр / Фото из открытых источников

Владимир Мазяр рассказал о деталях своей отставки с поста главного тренера Львова.

"В матче против Десны была задача выиграть, мы – проиграли. Проиграли, можно сказать, по всем статьям. Но есть определенные причины. Мы сыграли восемь матчей. Пенальти, удаление. Поединок с Карпатами, Александрией. Если разобраться, Десна, Заря, Александрия – хорошие соперники. Мы взяли очки с Зарей, с Карпатами нам не повезло.

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Разошлись по обоюдному согласию сторон. Футболистам Львова желаю терпения и удачи. На данный момент вообще не хочется думать и говорить о футболе. Последние матчи забрали очень много эмоций", – сказал Мазяр в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, сегодня, 31 октября, Владимир Мазяр покинул тренерский мостик львовской команды. Новым наставником "сине-золотых" стал ассистент Мазяра Егише Меликян.

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