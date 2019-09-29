Мазяр: Александрия забила первый гол из ничего

Главный тренер Львова Владимир Мазяр прокомментировал поражение от Александрии (0:2).

"До 30-й минуты, пока мы были свежими, был хороший футбол в нашем исполнении. Затем мы где-то подсели и пропустили гол, который, можно сказать, произошел из ничего. Имеем то, что имеем. Второй гол – это уже был "ва-банк". Мы пошли большими силами и имели момент, чтобы сравнять счет. Если вспоминать саму игру, то мы заслуживали лучшей участи.

Александрия – Львов –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Бразильцы сегодня отдавались игре. Пытаемся переучить играть их в более комбинационный футбол, больше работать без мяча. Для них это немного трудно. Они - довольно молодые, им по 20-21 года.

Ну и главное – кадровые вопросы. Альваро, Шина, Гончар плюс Приймак пропускали игру. Это для нас большие потери. Вы видели, что у нас ребята из дубля сидели на замене.

Александрия уверенно обыграла Львов и поднялась на второе место​​​​​​​

Но говорить о том, что нас сегодня обыграли... По счету – да. По игре – не особо свободно себя чувствовала Александрия. Было у них тоже переживания за результат", – цитирует Мазяра официальный сайт Львова.