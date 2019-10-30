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Мазяр – о поражении от Миная: Часть игроков Львова не соответствуют уровню даже середины Первой лиги

19:14 35 Читати українською
Мазяр – о поражении от Миная: Часть игроков Львова не соответствуют уровню даже середины Первой лиги
Владимир Мазяр / Фото ФК Львов

Главный тренер Львова Владимир Мазяр попытался объяснить причины поражения своих подопечных в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Миная (0:2).

 

"Хочу извиниться перед болельщиками. Были моменты в первом тайме, но с таких позиций промахивались... Должны были до 30-й минуты закрыть игру. Реализация хромает. И не только она. Мы даем шансы игрокам, а игрок фолит в центре поля и удаляется.

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Хорошая атмосфера, поздравляю Минай. Но те свистки... Есть проблемы. И не только в организации и построении игры. Футболисты не выполняют требования. Реально не могут.

Некоторые наши игроки не соответствуют уровню команды даже середины Первой лиги. Не может строиться игра команды на 6-7-х игроках. Не знаю, что будет. Дальше – Динамо, руки не хочется опускать", – цитирует Мазяра ua-football.

После 12-ти туров УПЛ Львов находится последний строчке, имея в активе лишь 8 очков.

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Львов Львов Минай - Львов Кубок Украины Владимир Мазяр Владимир Мазяр Минай Минай
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