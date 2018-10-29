Матвиенко: Шахтер отошел от плана, который готовил на матч против Манчестер Сити

Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал о причинах поражения от Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Мы ожидали, что будет прессинг, но мы отошли от плана, который готовили на эту игру. Было много ошибок. Сложно разбирать игру по горячим следам.

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Какой был план на матч? Это долго рассказывать... Но в перерыве тренер указал нам на ошибки и мы начали играть немного по-другому. Конечно, все очень расстроены. Настраиваемся на следующую игру. В турнирную таблицу мы не смотрим. Наша задача – выходить на каждую игру и пытаться взять три очка", – передает слова Матвиенко Footboom.

Напомним, вчера Шахтер дома разгромного проиграл Манчестер Сити (0:3) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

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