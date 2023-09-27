Год назад в приглашении Матвиенко были заинтересованы Брайтон и Брентфорд, но договориться с Шахтером не удалось. Этой зимой англичане могут повторить попытку, но теперь это уже другие клубы, утверждает TEAMtalk.

"Надеюсь, его заберут в топ-клуб": Кривцов назвал игрока Шахтера, который больше всего заслуживает трансфера

По информации источника, Кристал Пэлас, Эвертон, Бернли, Вест Хэм и Шеффилд Юнайтед оценивают возможность трансфера 27-летнего украинца уже в январе. Одним из главных качеств футболиста называют способность сыграть в центре и на левом фланге защиты.

Напомним, Матвиенко – воспитанник Шахтера, за который успел сыграть 175 матчей. Также Николай успел провести 59 матчей в составе сборной Украины.

"Здавалося, що у Тернополі морем пахне": грузинська легенда Ниви про гол Шахтарю, зразкових Капанадзе і переїзд у Лондон