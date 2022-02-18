Украинец на тренировке показал чудеса акробатики, которых не постыдился бы и сам Ибра.

Додо оказался в списке целей Реала на замену Карвахалю

Матвиенко замкнул подачу партнера идеальными боковыми ножницами – мяч рикошетом от газона полетел точно в девятку. После такой красоты зааплодировали партнеры и главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

Напомним, Матвиенко уже отмечался и в официальных матчах этого сезона – защитник "горняков" расстроил Колос в 14 туре УПЛ.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ