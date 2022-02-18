Матвиенко забил гол невероятной бисиклетой на тренировке Шахтера
14:17 - Читати українською
Защитник Шахтера Николай Матвиенко решил составить конкуренцию Златану Ибрагимовичу.
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Матвиенко замкнул подачу партнера идеальными боковыми ножницами – мяч рикошетом от газона полетел точно в девятку. После такой красоты зааплодировали партнеры и главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.
Напомним, Матвиенко уже отмечался и в официальных матчах этого сезона – защитник "горняков" расстроил Колос в 14 туре УПЛ.
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