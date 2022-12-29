Защитник Шахтера Николай Матвиенко не удивлен, что нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик стал лучшим игроком года в УПЛ.

"Я поздравляю Артема с победой в таком престижном голосовании. Своей игрой и голами в УПЛ он этого заслужил, хотя, выбирая лучших футболистов, каждый из нас наверняка вспоминал и его гол на Евро-2020.

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Мне всегда приятно играть против него, ведь этот форвард отличается не только своей неуступчивостью, но и корректностью и солидностью. Рад, что мы вместе выступаем за сборную. Надеюсь, что Артем и дальше будет прогрессировать в таком же ключе", – сказал Матвиенко для Команда 1.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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