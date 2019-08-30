Матвиенко впервые стал отцом

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко получил первенца.

В семье Николая Матвиенко – пополнение. Жена игрока Шахтера, Анна, 29 августа родила девочку, сообщает официальный сайт "горняков".

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"Не хватает слов, чтобы описать сейчас свои эмоции, безумно счастлив! Спасибо моей любимой жене – она подарила мне наибольшую радость в жизни", – цитирует Матвиенко пресс-служба Шахтера.

Отмечается, что первенцу уже выбрали имя – Мария.

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