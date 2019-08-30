toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Матвиенко впервые стал отцом

11:38 71 Читати українською
Матвиенко впервые стал отцом
Николай Матвиенко / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко получил первенца.

В семье Николая Матвиенко – пополнение. Жена игрока Шахтера, Анна, 29 августа родила девочку, сообщает официальный сайт "горняков".

Беседин впервые стал отцом

"Не хватает слов, чтобы описать сейчас свои эмоции, безумно счастлив! Спасибо моей любимой жене – она подарила мне наибольшую радость в жизни", – цитирует Матвиенко пресс-служба Шахтера.

Отмечается, что первенцу уже выбрали имя – Мария.

Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

blog_ava
Малиновский: Было смешно, когда Шахтеру выпал Манчестер Сити в Лиге чемпионов
09:15
367
Теги
Шахтер Шахтер Украина Украина Николай Матвиенко Николай Матвиенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
19
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук