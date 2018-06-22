Матвиенко: В следующем сезоне хочу стать игроком основы Шахтера

Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал, какую задачу ставит перед собой в следующем сезоне.

"Хочу отметить Ворсклу – команду, в которой я провел осеннюю часть. Ребята завоевали бронзовые медали, очень рад за них. Безусловно, для меня самое главное событие – это чемпионство и завоевание Кубка Украины с Шахтером.

Хочется больше игровой практики, так как в Ворскле я набрал хорошую форму и, не получая должного времени на поле, трудно, но я готов работать над собой, бороться за место в составе.

В первую очередь нужно работать каждый день, идти к своей мечте: стать футболистом основного состава донецкого Шахтера", – цитирует футболиста официальный сайт Шахтера.

В прошлом сезоне УПЛ Матвинеко сыграл 16 матчей в составе Ворсклы, а также 3 в футболке Шахтера.

11 разгневанных аргентинцев: они не помогут Месси на мундиале