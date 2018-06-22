Матвиенко: В следующем сезоне хочу стать игроком основы Шахтера

Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал, какую задачу ставит перед собой в следующем сезоне.
"Хочу отметить Ворсклу – команду, в которой я провел осеннюю часть. Ребята завоевали бронзовые медали, очень рад за них. Безусловно, для меня самое главное событие – это чемпионство и завоевание Кубка Украины с Шахтером.
Хочется больше игровой практики, так как в Ворскле я набрал хорошую форму и, не получая должного времени на поле, трудно, но я готов работать над собой, бороться за место в составе.
В первую очередь нужно работать каждый день, идти к своей мечте: стать футболистом основного состава донецкого Шахтера", – цитирует футболиста официальный сайт Шахтера.
В прошлом сезоне УПЛ Матвинеко сыграл 16 матчей в составе Ворсклы, а также 3 в футболке Шахтера.
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