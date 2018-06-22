toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Матвиенко: В следующем сезоне хочу стать игроком основы Шахтера

13 июня 16:03 65 Читати українською
Матвиенко: В следующем сезоне хочу стать игроком основы Шахтера
Николай Матвиенко / Фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко рассказал, какую задачу ставит перед собой в следующем сезоне.

"Хочу отметить Ворсклу – команду, в которой я провел осеннюю часть. Ребята завоевали бронзовые медали, очень рад за них. Безусловно, для меня самое главное событие – это чемпионство и завоевание Кубка Украины с Шахтером.

Хочется больше игровой практики, так как в Ворскле я набрал хорошую форму и, не получая должного времени на поле, трудно, но я готов работать над собой, бороться за место в составе.

В первую очередь нужно работать каждый день, идти к своей мечте: стать футболистом основного состава донецкого Шахтера", – цитирует футболиста официальный сайт Шахтера.

В прошлом сезоне УПЛ Матвинеко сыграл 16 матчей в составе Ворсклы, а также 3 в футболке Шахтера.

11 разгневанных аргентинцев: они не помогут Месси на мундиале

Теги
Шахтер Шахтер Николай Матвиенко Николай Матвиенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
33
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук